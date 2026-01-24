Tekirdağ\'da Nesli Tehlikede Su Samuru Görüntülendi

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesi sahilinde nesli tehlike altında olan su samuru cep telefonuyla kayda alındı.
Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında su samuru görüntülendi. Bir süre su üzerinde yakaladığı balığı yemeye çalışan su samuru, sahilde gezenler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Samur, kısa süre sonra suda gözden kayboldu.
