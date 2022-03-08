Tekirdağ'da "Öncü Türk Kadın Portreleri" gravür sergisi açıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da "Öncü Türk Kadın Portreleri" gravür sergisi açıldı

08.03.2022 16:39
Tekirdağ'da "Öncü Türk Kadın Portreleri" gravür sergisi açıldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Öncü Türk Kadın Portreleri" gravür sergisinin açılışı yapıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Öncü Türk Kadın Portreleri" gravür sergisinin açılışı yapıldı.

Resim Bölümü Araştırma Görevlisi Enis Malik Duran'ın küratörlüğünü yaptığı sergide, Zübeyde Hanım, Latife Hanım, Halide Edip Adıvar, Fatma Aliye Topuz, Sabiha Gökçen gibi isimlerin portreleri yer alıyor.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezindeki açılışta yaptığı konuşmada, her günün kadınlarla güzel olduğunu ifade ederek, "Her günümüz eşlerimizle, annelerimizle, çocuklarımızla ve bizleri yetiştiren öğretmenlerimizle güzel. Bütün kadınlarımız çok değerli. Bu güzel çalışmayı yapan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Küratör Duran da başarılarıyla kadınlara ilham veren, ülkede ve dünyada önemli işler başarmış kadın portrelerini yapmanın kendileri için anlamlı olduğunu söyledi.

Duran, 2 yıldır bu serginin çalışmalarını yaptığını belirterek, "Üniversitede gravür derslerine giriyordum. Türkiye'de baskı üzerine bu seçki daha önce yapılmadı. Öğrencilerimizle birlikte Türk halkına mal olmuş, girişimleriyle aydınlara öncülük eden Türk kadınlarının portrelerini çalıştık. Aynı zamanda sergimiz ansiklopedik bir arşiv niteliği de taşıyor." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ise sergide yer alan gravür baskı resimlerin 2 yıllık bir çalışma sonucu ortaya çıktığını, herkesin gelip bu güzel eserleri görmesi gerektiğini dile getirdi.

Açılışın ardından Vali Yıldırım ve protokol üyeleri sergideki eserleri inceleyerek, öğrencilerden bilgi aldı.

Sergi 15 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.

Tekirdağ'da Öncü Türk Kadın Portreleri gravür sergisi açıldı
Tekirdağ'da Öncü Türk Kadın Portreleri gravür sergisi açıldı
Tekirdağ'da Öncü Türk Kadın Portreleri gravür sergisi açıldı
Tekirdağ'da Öncü Türk Kadın Portreleri gravür sergisi açıldı

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Namık Kemal Üniversitesi, Araştırma, Tekirdağ, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 'Öncü Türk Kadın Portreleri' gravür sergisi açıldı - Son Dakika


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