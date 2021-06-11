Tekirdağ'da ormanlık alanda 2 kilo 380 gram bonzai ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 2 kilo 380 gram bonzai ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Ormanlık alandaki aramalarda, çuval içerisine gizlenmiş şekilde 2 kilo 380 gram bonzai, hassas terazi ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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