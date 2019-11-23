Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da otomobil takla attı: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'da otomobil takla attı: 3 yaralı

6 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak şarampole devrildi.

Tekirdağ'da otomobil takla attı: 3 yaralı, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kazada üç kişi yaralandı.

Kaza, Marmara Ereğlisi Çorlu yolu üzerinde meydana geldi. Marmara Ereğlisi ilçesinden Çorlu ilçesine gitmekte olan Levent Taşkın 34 BN 7301 plakalı otomobil ile  demir çelik fabrikası mevkiinde direksiyon hakimiyetini  kaybetmesiyle şarampole yuvarlanarak kaza meydana geldi. Kazada otomobil sürücüsü Levent Taşkın ile  araçta bulunan diğer 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin  haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla yarlılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Marmara Ereğlisi, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Osmaniye'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 25 yaralı
Muharrem İnce "Kılıçdaroğlu ile kameraların karşısına geçip kumpası beraber bozalım" sözünü geri çekti Önder Aksakal'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP içerisinde bu tip entrikalar hep olmuştur Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu açıklandı! Sol tırnağındaki erkek DNA'sı, baba ve oğul ile uyumlu çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 00:20:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da otomobil takla attı: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]