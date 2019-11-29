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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da otomobil yol kenarındaki dükkana çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'da otomobil yol kenarındaki dükkana çarptı: 4 yaralı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobilin yol kenarındaki dükkana çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da otomobil yol kenarındaki dükkana çarptı: 4 yaralı, System.String[]

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobilin yol kenarındaki dükkana çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Burak Can Ergün idaresindeki 59 PH 232 plakalı otomobil, Mithatpaşa Caddesi Pınarca yolunda, yol kenarındaki hurdacı dükkanına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçta sıkışan ve yaralanan sürücü ile Onur Kement, Ayhan Soydan ve Özgür Cengiz'i bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralılar ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların otomobilde 5 kişi olduklarını söylemesi üzerine ekipler çevrede araştırma yaptı ancak sözü edilen beşinci kişiye ulaşamadı.

Burak Can, Tekirdağ, Kapaklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:14 Kaynak: AA
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