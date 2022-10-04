Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 28 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan uygulamalarda 28 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, il ve ilçelerde suç işlenmesinin önlenmesine yönelik uygulamalarını sürdürüyor.
Ekipler bazı araç ve şüphelilerin üzerinde yaptığı aramalarda 11 ruhsatsız tabanca, 117 mermi, 24 gram eroin, 16 gram skunk, 24 gram esrar, 28 gram metamfetamin ve 140 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemeleri devam ediyor.
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