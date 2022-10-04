Ekipler bazı araç ve şüphelilerin üzerinde yaptığı aramalarda 11 ruhsatsız tabanca, 117 mermi, 24 gram eroin, 16 gram skunk, 24 gram esrar, 28 gram metamfetamin ve 140 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 28 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.