Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da polis memuru bıçakla yaralandı
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da polis memuru bıçakla yaralandı

Tekirdağ'da polis memuru bıçakla yaralandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, bir polis memuru, bıçakla yaralandı.

Tekirdağ'da polis memuru bıçakla yaralandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, bir polis memuru, bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, polis memuru Çetin Çiçek, Kapaklı Polis Merkezi'nde bıçakla yaralandı.

Yaralı polis memuru, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, hastaneye giderek, polis memurunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli Gürhan T. ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çerkezköy, Tekirdağ, Kapaklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:42 Kaynak: AA
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