Tekirdağ'da sağlığına kavuşan vatandaş AK Parti'ye teşekkür etti - Son Dakika

AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı tarafından başlatılan yardım kampanyası sayesinde ameliyat olan Anıl Yıldırım (40) sağlığına kavuştu.

Tekirdağ'da yaşayan Yıldırım, uzun yıllar yaşadığı bir rahatsızlıktan kurtulmak için ameliyat olmak istedi.

Yakınlarının maddi destek istemesi üzerine AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı başlattığı #AnılBizimleBaşaracak yardım kampanyası ile Yıldırım'ın ameliyat süreci ve masraflarıyla ilgilendi.

Başarılı bir ameliyat geçirip sağlığına kavuşan Anıl Yıldırım, AK Parti İl Başkanlığına teşekkür etti.

İl Başkanı Mestan Özcan, yaptığı açıklamada, herkese kucak açtıklarını, bir vatandaşın yüzünü güldürerek hayatına dokunmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Halkla İlişkiler Birim Başkanı Bayram Başelma da insanlar arasında asla ayrım yapmadıklarını, kentte yaşayan her kesim ile yakından ilgilenmeye devam edeceklerini belirtti.