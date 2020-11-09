Tekirdağ'da sahte alkol denetimi - Son Dakika

Tekirdağ'da sahte alkol denetimi
09.11.2020 11:13
Tekirdağ il genelinde sahte alkollü içkilerin üretim ve satışının bertaraf edilmesi amacıyla geniş çaplı denetim yapıldı.
Tekirdağ il genelinde sahte alkollü içkilerin üretim ve satışının bertaraf edilmesi amacıyla geniş çaplı denetim yapıldı.
Halk sağlığının korunması, sahte alkollü içkilerin üretim ve satışının bertaraf edilmesi amacıyla Tekirdağ genelinde 5996 Sayılı Kanunun verdiği yetki kapsamında "Alkollü İçki Denetimi" yapıldı. Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan denetimler gıda kontrol görevlileri ve emniyet güçlerin işbirliğinde titizlikle uygulandı. Alkollü içki denetimleri; alkollü içki üretim yerleri, satış ve toplu tüketim yerlerinde yapılmış ve denetimler esnasında gıda kontrol görevlilerinin şüpheli gördükleri durumlarda numuneler alındı. Numunelere gerekli analizler yapılmak üzere, Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi. - TEKİRDAĞ
Son Dakika Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı Köylüler, ormanda didik didik arayıp buldukları sedir mantarını, kilosunu 100 liradan satıyorlar Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu Yardım çığlıklarını bastırmak için akılalmaz yöntem! Soydukları kadının bağrışlarını "gulu gulu" diyerek bastırdılar Hastaneden taburcu edilen Ayda'nın babası: Arayıp soran çok kişi oldu, içlerinde reklam için arayanlar da var Kargo paketi kapısına getirilmeyen kadın dehşet saçtı: Önce görevliyi darbetti, ardından bariyerleri parçaladı