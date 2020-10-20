Tekirdağ'da tonlarca kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da tonlarca kaçak içki ele geçirildi

20.10.2020 00:32

Tekirdağ'da tonlarca kaçak içki ele geçirildi Tekirdağ'ın Saray ve Çorlu İlçelerinde düzenlenen operasyonlarda bağ evinde ve tavuk çiftliğinde toplamda 1 ton 636 litre kaçak ele geçirildi.

Tekirdağ'da tonlarca kaçak içki ele geçirildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Saray ve Çorlu İlçelerinde düzenlenen operasyonlarda bağ evinde ve tavuk çiftliğinde toplamda 1 ton 636 litre kaçak ele geçirildi.

Alınan bir duyum üzerine operasyon için gerekli araştırmalar yapan Jandarma ekipleri Saray ilçesi Pazarcık mahallesinde ikamet eden M. K. isimli şahsın tavuk çiftliğinde ve eklentilerinde arama gerçekleştirdi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan aramada toplam 1 ton 50 litre şarap ve Gümrük kaçağı 86 adet viski ve 17 adet rakı ele geçirildi. M.K. isimli şahıs gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.

Kaçak içkiye yönelik operasyonlarına aralıksız devam eden jandarma ekipleri, Çorlu İlçesinde bir bağ evine de operasyon düzenledi. Operasyonda toplamda 586 litre kaçak içki ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olaya ilişkin A.G. isimli şüpheli gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.

Tekirdağ'da tonlarca kaçak içki ele geçirildi
Tekirdağ'da tonlarca kaçak içki ele geçirildi
Tekirdağ'da tonlarca kaçak içki ele geçirildi
Tekirdağ'da tonlarca kaçak içki ele geçirildi

Kaçak İçki, Tekirdağ, Tavuk, Saray, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da tonlarca kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

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