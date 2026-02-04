Tekirdağ'da Torik Bolluğu - Son Dakika
Tekirdağ'da Torik Bolluğu

04.02.2026 15:38
Tekirdağlı balıkçılar, havaların soğumasıyla torik bolluğundan memnun, bol avla limana dönüyorlar.

Marmara Denizi'nde avlanmaya devam eden Tekirdağlı balıkçılar, limana bol torikle dönüyor.

Tekirdağ açıklarında yaşanan torik bolluğu balıkçıları sevindiriyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, torik bolluğu yaşandığını ve uzun yıllardır böyle bir bolluk görülmediğini söyledi.

Balıkçıların hava şartları el verdiği sürece avlanmaya devam ettiğini belirten Pehlivanoğlu, "Bu aralar torik bolluğu yaşanıyor. Dün gece denize açılan bir tekne sabaha karşı limana 500 kasa torikle döndü. Bol bereketli bir av oldu. Havaların biraz daha soğumaya başlamasıyla balık çeşitlerinin de artmasını bekliyoruz." dedi.

Balıkçı Salim Güler de torik bolluğunun devam etmesini beklediklerini ve bolluğun balıkçıların yüzünü güldürdüğünü aktardı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Balıkçılık, Denizcilik, Tekirdağ, Ekonomi, Güncel, Çevre

