Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Tutuklama

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Süleymanpaşa ve Saray ilçesinde çalışma yaptı.
Özel harekat polislerinin de desteğiyle, Aydoğdu, Altınova, Karadeniz ve Cumhuriyet mahallelerinde 18 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 285 gram uyuşturucu, 115 uyuşturucu hap, 4 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi ve 152 tabanca fişeği ele geçirildi, 16 zanlı gözlatına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
