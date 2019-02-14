Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

23 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çorluya'ya bağlı Hıdırağa ile Çerkezköy'e Gazi Mustafa Kemal Paşa mahallelerinde uyuşturucu kullanımı ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.


Ekipler şüphelilerin adreslerine yaptıkları operasyonda bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi.


Operasyonda gözaltına alınan B.S, O.H, H.K, İ.U. ve F.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:29 Kaynak: AA

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel
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