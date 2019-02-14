Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu
23 dakika önce
Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ
'ın Çorlu
ve Çerkezköy
ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü
, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri Çorluya'ya bağlı Hıdırağa ile Çerkezköy'e Gazi Mustafa Kemal Paşa
mahallelerinde uyuşturucu kullanımı ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler şüphelilerin adreslerine yaptıkları operasyonda bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan B.S, O.H, H.K, İ.U. ve F.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:29 Kaynak: AA
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