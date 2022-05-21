Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

21.05.2022 12:30
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Süleymanpaşa'nın Zafer ve Aydoğdu ile Çorlu'nun Hıdırağa mahallelerindeki bazı adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ve hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.D. S.E. N.B. ve E.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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