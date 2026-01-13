Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu

13.01.2026 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaraereğlisi'nde evinde 1,9 kg esrar bulunan şüpheli gözaltına alındı; Çorlu'da 200 bin makaron ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan Y.K'nin evinde arama yaptı.

Adreste yapılan aramada, 1 kilo 868 gram esrar, 2 ruhsatsız tüfek, 3 cep telefonu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 930 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

- Çorlu'da 200 bin makaron ele geçirildi

Çorlu ilçesinde 200 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, belirlenen bir iş yerinde yaptıkları aramada 200 bin makaron ele geçirdi.

Adreste bulunan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
Temizlikçiydi patron oldu Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor Temizlikçiydi patron oldu! Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Futbolseverler ekran başına Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor Futbolseverler ekran başına! Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor
FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

10:07
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep’in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye’de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye'de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
10:05
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
09:48
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
09:19
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
08:38
ABD’nin İran kararı en çok Türkiye’yi vuracak
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 10:47:03. #7.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.