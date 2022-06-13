Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde üzerinde 301 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler Sultanköy kavşağında durumundan şüphelendikleri taksiyi durdurdu.
Takside yolcu olarak bulunan E.K'nin üzerinde yapılan aramada 301 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da üzerinde 301 uyuşturucu hap bulunan kişi yakalandı - Son Dakika