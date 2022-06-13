Tekirdağ'da üzerinde 301 uyuşturucu hap bulunan kişi yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da üzerinde 301 uyuşturucu hap bulunan kişi yakalandı

13.06.2022 12:06
Tekirdağ'da üzerinde 301 uyuşturucu hap bulunan kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde üzerinde 301 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde üzerinde 301 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler Sultanköy kavşağında durumundan şüphelendikleri taksiyi durdurdu.

Takside yolcu olarak bulunan E.K'nin üzerinde yapılan aramada 301 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Tekirdağ'da üzerinde 301 uyuşturucu hap bulunan kişi yakalandı
Tekirdağ'da üzerinde 301 uyuşturucu hap bulunan kişi yakalandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da üzerinde 301 uyuşturucu hap bulunan kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da üzerinde 301 uyuşturucu hap bulunan kişi yakalandı - Son Dakika
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