Tekirdağ'da yaklaşık 2 bin kişi gönül sofrasında buluştu - Son Dakika
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Tekirdağ'da yaklaşık 2 bin kişi gönül sofrasında buluştu

06.04.2022 20:37
Tekirdağ'da yaklaşık 2 bin kişi gönül sofrasında buluştu

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen "Gönül Sofraları" programında yaklaşık 2 bin kişi iftar yaptı.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen "Gönül Sofraları" programında yaklaşık 2 bin kişi iftar yaptı.

Barbaros Mahallesi'nde sahil şeridinde düzenlenen programla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçede geleneksel hale gelen iftar programları kapsamında her gün başka bir mahallede bir araya geldiklerini ifade etti.

Yüksel, "İftarlarda vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Çok kalabalık katılımlı, binlerce kişinin olduğu iftarlarımız oluyor. Sahurlarda da farklı etkinlikler yapmaya devam ediyoruz. Ramazanın sonuna kadar 100 bin kişiyle gönül sofralarında buluşmak istiyoruz." dedi.

Programa Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve belediye başkan yardımcıları da katıldı.

İftarın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

YORUMLAR
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Cüneyt Yüksel, Tekirdağ, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da yaklaşık 2 bin kişi gönül sofrasında buluştu - Son Dakika
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