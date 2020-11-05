Tekirdağ'da yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Dumandan etkilenen Mustafa Topal ile eşi Hatice Topal , sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kıyafetine yapılan eleştiriyi kaldıramadı, kendisine "Gay gibi giyinmişsin" diyen şahsı tabancayla vurdu

İzmir'deki depremle ilgili gözaltına alınan müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık