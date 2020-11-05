Tekirdağ'da yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Sağlamtaş Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Topal, evindeki bacadaki kurumları yakarak temizlemek isterken alevler çatıya sıçradı.
Çatıda yangın başlaması üzerine itfaiyeye haber verildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
Dumandan etkilenen Mustafa Topal ile eşi Hatice Topal, sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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