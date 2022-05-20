Tekirdağ'da yaşlı adam evinin odasında ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da yaşlı adam evinin odasında ölü bulundu

20.05.2022 21:40
Tekirdağ'da yaşlı adam evinin odasında ölü bulundu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, yaşadığı evin odasında yakınları tarafından ölü bulundu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, yaşadığı evin odasında yakınları tarafından ölü bulundu.

Reşadiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki evde yaşayan Erdun Ceylan (75) bir süre odasından çıkmayınca yakınları odaya girdi.

Yakınları yaşlı adamı koltukta hareketsiz görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen sağlık ekipleri Ceylan'ın öldüğünü belirledi.

Ceylan'ın cesedi savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis evde bir süre inceleme yaptı.

YORUMLAR
500
Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'ndaki 'hava aracı ciddi olayına' ilişkin rapor hazır Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'ndaki 'hava aracı ciddi olayına' ilişkin rapor hazır Çorlu polisi, öğrencileri Fenerbahçe maçına götürdü Çorlu polisi, öğrencileri Fenerbahçe maçına götürdü
Kaynak: AA

Tekirdağ, Polis, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da yaşlı adam evinin odasında ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
21:07 Milletin Sesi İstanbul mitinginin ayrıntıları netleşti: CHP'li vekiller Kılıçdaroğlu'nu halkın içinden dinleyecek
21:03 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı: Haziran'da yüzde 20'yi buluyoruz
20:53 Türk kadınlarının tarihi zaferi! 5 milli boksörümüz de altın madalya kazandı
20:32 Rus ordusunun yeni favori silahı! İHA'ları 5 saniye içinde yakarak yok eden lazer Ukrayna'da kullanıldı
20:30 Milli boksör Busenaz Sürmeneli, şampiyonluğun ardından ringde kolbastı oynadı!
20:29 Ünlü spiker Selçuk Tepeli sinirlerine hakim olamayıp bardağı kameraya fırlattı!
19:53 Atilla Taş, tepki toplayan "Karadenizlilerden bıktık" sözlerine açıklık getirip özür diledi
19:51 Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez'den övgü dolu Atatürk sözleri: Son 4 yıldır Atatürk'ün yolundan gidiyoruz
19:50 Hakaret davasında yeni gelişme! Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
19:48 Rekor üstüne rekor kırıyoruz! Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda dünya şampiyonu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 21:46:12. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da yaşlı adam evinin odasında ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement