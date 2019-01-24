Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Yunanistan Edirne
Konsolosu Sotırıa Theocharidi, Tekirdağ
Valisi Aziz Yıldırım
'ı makamında ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldırım'ın Tekirdağ hakkında Theocharidi'ye bilgiler verdi.
Vali Aziz Yıldırım da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Theocharidi'ye teşekkür etti.
Durgun'dan rektör Şahin'e ziyaret
Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ergin Durgun ve beraberindeki heyet Namık Kemal Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.
NKÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Durgun'un Tekirdağ'ın hayvancılık potansiyeli hakkında Şahin'e bilgiler verdi.
Rektörü Şahin de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Durgun'a teşekkür etti.