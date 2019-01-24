Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Tekirdağ'dan Kısa Kısa

1 saat önce

Yunanistan Edirne Konsolosu Sotırıa Theocharidi, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Tekirdağ'dan Kısa Kısa, System.String[]
Yunanistan Edirne Konsolosu Sotırıa Theocharidi, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldırım'ın Tekirdağ hakkında Theocharidi'ye bilgiler verdi.

Vali Aziz Yıldırım da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Theocharidi'ye teşekkür etti.

Durgun'dan rektör Şahin'e ziyaret

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ergin Durgun ve beraberindeki heyet Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

NKÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Durgun'un Tekirdağ'ın hayvancılık potansiyeli hakkında Şahin'e bilgiler verdi.

Rektörü Şahin de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Durgun'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:23 Kaynak: AA

Edirne, Yunanistan, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel
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