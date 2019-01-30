Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Tekirdağ'dan Kısa Kısa

45 dakika önce

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Fatma Derya Alan'ı makamında ziyaret etti.

Tekirdağ'dan Kısa Kısa, System.String[]
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Fatma Derya Alan'ı makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Alan'ın çalışmaları hakkında Yıldırım'a bilgiler verdiği belirtildi.

Alan'ın ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Vali Yıldırım'a teşekkür ettiği kaydedildi.

Rektör Şahin'e ziyaret

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burhan Turgut, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

NKÜ'den yapılan yazılı açıklamada Turgut'un tıp fakültesi çalışmaları hakkında Şahin'e bilgiler verdiği belirtildi.

Açıklamada rektör Şahin'in de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Turgut'a teşekkür ettiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:06 Kaynak: AA

Rektör, Sosyal Güvenlik Kurumu, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel
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