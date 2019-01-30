Tekirdağ'dan Kısa Kısa
45 dakika önce
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Fatma Derya Alan'ı makamında ziyaret etti.
Tekirdağ
Valisi Aziz Yıldırım
, Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK
) İl Müdürü Fatma Derya Alan'ı makamında ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Alan'ın çalışmaları hakkında Yıldırım'a bilgiler verdiği belirtildi.
Alan'ın ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Vali Yıldırım'a teşekkür ettiği kaydedildi. Rektör
Şahin'e ziyaret
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burhan Turgut, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.
NKÜ'den yapılan yazılı açıklamada Turgut'un tıp fakültesi çalışmaları hakkında Şahin'e bilgiler verdiği belirtildi.
Açıklamada rektör Şahin'in de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Turgut'a teşekkür ettiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:06 Kaynak: AA
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