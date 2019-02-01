Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Tekirdağ
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak
, Çorlu
ilçesinde incelemelerde bulundu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada Albayrak'ın ilçe genelinde yapımı devam eden yol yapım çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.
Açıklamada Albayrak'ın Erzurumlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Tokatlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneklerini de ziyaret ederek dernek üyelerinin istek ve şikayetlerini dinlediği bildirildi.
Şengörür'den Rektör
Şahin'e ziyaret Kırklareli
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür
, Tekirdağ Namık kemal Üniversitesi Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.
NKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Şahin ve Şengörür'ün üniversite çalışmaları hakkında görüş alış verişinde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, Şahin'in ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Şengörür'e teşekkür ettiği kaydedildi.