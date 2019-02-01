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Tekirdağ'dan Kısa Kısa

1 saat önce

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu ilçesinde incelemelerde bulundu.

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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu ilçesinde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada Albayrak'ın ilçe genelinde yapımı devam eden yol yapım çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada Albayrak'ın Erzurumlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Tokatlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneklerini de ziyaret ederek dernek üyelerinin istek ve şikayetlerini dinlediği bildirildi.

Şengörür'den Rektör Şahin'e ziyaret

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Tekirdağ Namık kemal Üniversitesi Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

NKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Şahin ve Şengörür'ün üniversite çalışmaları hakkında görüş alış verişinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Şahin'in ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Şengörür'e teşekkür ettiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:32 Kaynak: AA

Çorlu, Kadir Albayrak, Tekirdağ, Güncel
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