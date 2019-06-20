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Tekirdağ'dan kısa kısa

1 saat önce

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, belediye tarafından hayata geçirilen lavanta bahçelerindeki çalışmaları yerinde inceledi.

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Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, belediye tarafından hayata geçirilen lavanta bahçelerindeki çalışmaları yerinde inceledi.
Başkan Yüksel yaptığı yazılı açıklamada, Velimeşe Mahallesi'nde lavanta fidanları dikimini gerçekleştirdiklerini belirterek, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin lavanta bahçelerine gerekli özeni göstermeye devam ettiğini söyledi.
Ergene'de tarım politikasını hayata geçirdiklerini belirten Başkan Yüksel, "Geçtiğimiz haftalarda tarım arazimize lavanta fidelerini ektik ve ardından sulama ile çapalama işlemlerime başladık. Lavanta bahçemizin hemen yanı başında bulunan arazimizde fasulye ekimine bugün itibari ile başlamış bulunuyoruz, önümüzdeki günlerde diğer tarım arazilerimize ada çayı, nohut ve kekik dikme işlemlerimize başlayacağız. Seçim çalışmalarımızda söz verdiğimiz gibi tarım arazilerimizden yetiştireceğimiz ürünlerimizi dar gelirli vatandaşlarımızla paylaşacağız" dedi.
Ergeneli engelliler Muratlı'daki pikniğe katıldı
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl farklı ilçede düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Engelsiz Yaşam Pikniğine Ergene'de bulunan engelli vatandaşlar katıldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Muratlı ilçesinin İnanlı Mesire Alanı'nda gerçekleşen piknikte, Ergene'de bulunan engelli vatandaşlarımız gönüllerince eğlendi.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Engelsiz Yaşam Pikniği, yapılan konuşmaların ardından palyaço ve kostümlü animatörlerin gösterileri, çeşitli ikramlar ve canlı müzik ile devam etti.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:47 Kaynak: AA
Tekirdağ, Güncel
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