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Tekirdağ'dan kısa kısa

21 dakika önce

Teknik Üretim ve İhracatı Destekleme Derneği (TÜDEP) Başkanı Murat Yetişgin, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Teknik Üretim ve İhracatı Destekleme Derneği (TÜDEP) Başkanı Murat Yetişgin, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

NKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Şahin'in üniversite çalışmaları hakkında Yetişgin'e bilgiler verdiği belirtildi.

Açıklamada Şahin'in ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Yetişgin'e teşekkür ettiği kaydedildi.

Başkan Yüksel incelemelerde bulundu

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçe genelinde incelemelerde bulundu.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada atıl halde bulunan Alkaya mevkisindeki kıyı şeridinin, halkın kullanıma açılması amacıyla çalışmaların başladığını belirtti.

Bölgede incelemelerde bulunan Başkan Yüksel, "Şehrimizin en güzel alanlarından birini daha vatandaşlarımızın hizmetine sunmak üzere çalışmalara başladık. Söz konusu alanı mesire yeri olarak düzenleyeceğiz. Tüm vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte gelip piknik yapabileceği ve denize girip eğlenebileceği nezih bir ortam sağlayacağız. Plaj düzenlemesi ve su sporları merkezimizle bölgeyi cazibe merkezi haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Namık Kemal Üniversitesi, Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:10 Kaynak: AA
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