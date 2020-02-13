Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

7 saat önce

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette Çetin ve Şahin bazı konularda görüş alışverişinde bulundu.

Çetin'e ziyarette, Kent A.Ş. Genel Müdürü Ali Osman Orhan, Kapaklı Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ufuk Bayraktar da eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Şahin, ziyaretleri için Çetin'e teşekkür etti.

- Tekirdağ'da koronavirüs bilgilendirme toplantısı

Tekirdağ'da koronavirüs ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hacı Bayram Zengin ve Dr. Sevinç Tanrıkulu katılımcıları hastalık hakkında bilgilendirdi.

Toplantıya, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hülya Becerir, ilçe sağlık müdürleri ve sağlık çalışanları katıldı.

Namık Kemal Üniversitesi, Mustafa Çetin, Tekirdağ, Kapaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı
Şanlıurfa'da korkunç cinayet! Mobilyacıya iş yerinde kurşun yağdırdı Son dakika: Hulusi Akar: İdlib'e ilave birlikler gönderiyoruz Diyarbakır'da bir grup vatandaş türkü eşliğinde kardan adamla halay çekti

Son Dakika Haberleri
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!
15:41 Eski mankenin bebeklik fotoğrafı sosyal medyayı salladı
15:19 Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde yaşamaya başladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 17:05:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]