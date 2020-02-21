Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik"uyuşturucu ile mücadele" konferansı verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta "Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı" ile "Uyuşturucu ile Mücadele ve Yasal Durum ve Bağımlılık" hakkında öğrencilere İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Şubesi'nde görevli polis memurları tarafından bilgiler aktarıldı.

Programa öğrencilerin yanı sıra akademik ve idari personel de katıldı.

Tekirdağ'da gıda denetimleri

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla 81 il ve ilçede eş zamanlı başlatılan gıda denetimleri Tekirdağ'da da devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri denetimlerde, ürünlerin içerik ve etiket bilgileri, Tarım ve Orman Bakanlığının kayıt veya onay numarası olup olmadığı, üretim ve tüketim tarihlerine ilişkin bilgiler, uygun koşullarda muhafaza edilip edilmediği gibi kriterleri kontrol ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal'ın da katılığı denetimlerde, unlu mamuller üretim yerleri de incelendi.

Cezaevlerinde görevlendirilen personele eğitim

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Tekirdağ genelindeki cezaevlerinde görevlendirilen personele yönelik İl Müftülüğü tarafından eğitim semineri düzenlendi.

İl Müftülüğü Cezaevi Vaizi ve Koordinatör Mehmet Aydın tarafından cezaevlerinde Diyanet İşleri Başkanlığınca sunulan hizmetlerin tarihçesi, mevcut durumu ve dikkat edilmesi gerekli hususlar konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Seminere, İl Müftü Yardımcısı Melek Cingöz ve Ceza İnfaz Kurumları ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde hükümlü, tutuklu ve denetimli serbestlikten yararlananlara manevi rehberlik sunmak üzere görevlendirilen din görevlileri katıldı.

Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görev yapan öğretmen Murat Yağanoğlu, Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin yapısı ve işleyişi hakkında din görevlilerini bilgilendirmesinin ardından, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevinde görevli psikolog Sacide Aslım, tutuklu, hükümlü ve denetimli serbestlikten yararlananların psikolojisi ve iletişim konularında sunum yaptı.