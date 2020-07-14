Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Kurulu'na katılan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, verdikleri önerge ile su borcu olanlara taksitle ödeme kolaylığı sağlandığını söyledi.

Yüksel, yaptığı açıklamada, TESKİ Genel Kurulu'nda, kendisinin, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ın, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul'un, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe'nin ve Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş'in imzası ile ilave gündem maddesi olarak su hizmet tarife değişikliği ve su borcu olanlara taksitlendirme olanağı istediklerini kaydetti.

Önergenin, TESKİ'ye su borcu olan abonelerin borçlarını 6 taksite kadar taksit imkanı ile ödemelerine imkan sağladığını ifade eden Yüksel, TESKİ Genel Müdürlüğü'ne 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle borcu bulunan abonelerin borçlarına 6 aya kadar taksitlendirmesi hususunun Plan ve Bütçe Komisyonu'nda oy birliği ile kabul edildiğini belirtti.

Çorlu'da dezenfekte işlemleri devam ediyor

Çorlu'da, belediye hizmet binaları ve bağlı binalarda temizlik ile dezenfekte işlemleri devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, normalleşme sürecinde de işi sıkı tuttuklarını ve hizmet binalarında temizlik ile dezenfekte işlemlerine önem verdiklerini söyledi.

Kendisinin yapılan bu çalışmaları bizzat takip ettiğini belirten Sarıkurt, görevli ekiplerden çalışmalarla ilgili sık sık bilgi aldığını kaydetti.

Sarıkurt, halkın ve personelin yoğun olarak kullandığı alanların özenle temizlenerek ilaç ile dezenfekte edildiğini belirterek, "Yaşadığımız pandemi sürecinde temizliğe son derece önem verdik. Bu süreç sonrasında normalleşme sürecinde de temizlik ve dezenfekte işlemlerine ağırlık veriyoruz. Personelimizin ve halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlar başta olmak üzere, rutin aralıklarla dezenfekte işlemlerini sürdürüyoruz." diye konuştu.