Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ergene-1 Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Ortak Atıksu Arıtma Tesisi'ni ziyaret etti.

Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ergene-1 Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Ortak Atıksu Arıtma Tesisi'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Ergene Havzasını Koruma Eylem Planı çerçevesinde Ergene-1 Organize Sanayi Bölge Müdürülüğü sınırları içerisinde faaliyet gösteren 63 fabrikanın atık suyunu arıtmak üzere kurulmuş olan Ortak Atıksu Arıtma Tesisi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Su alımına hazır hale geldiği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuruda bulunulduğu bildirilen Atıksu Arıtma Tesisi'ni gezen Vali Yıldırım, Ergene 1 OSB Bölge Müdürü Yasemin Artar'dan tesisin son durumuyla ilgili bilgi aldı.

Vali Yıldırım'a ziyaretleri sırasında Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Mustafa Çetinkaya eşlik etti.

-Başkan Albayrak Hayrabolu'da incelemelerde bulundu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Albayrak, Hayrabolu ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi ve devam eden yatırımlarla, projeleri yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Albayrak, Kutlugün ve Şalgamlı mahallelerini ziyaret edip, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Albayrak mahalle ziyaretlerinin ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede yapımı devam eden Yeraltı Katlı Otoparkı ile Rekreasyonel Sosyal ve Sportif Tesisinin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen, Başkan Albayrak, projelerin Tekirdağ'a ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni ettiğini belirterek, daha yaşanabilir bir kent için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Engelsiz park hizmete giriyor

Süleymanpaşa Belediyesi, engelli çocukların da yaşıtları ile bir arada eğlenceli vakit geçirip oyun oynayabilecekleri Engelsiz Parkı yarın hizmete açacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, düşmelerde yaralanma ve sakatlanma riskini sıfıra indirmek için kauçukla kaplanmış zemine sahip olan Engelsiz Park, engelli çocuklara uygun oyun gruplarının da bulunacağı çocuk oyun alanı, yine engelli vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek çay bahçesi ve dinlenme alanlarını da içeriyor.

Engelsiz Park ile doğuştan ya da çeşitli sebeplerle sonradan yürüme, görme, işitme gibi yetilerini kaybeden çocukların akranları ile bir arada eğlenebilmelerine, yetişkin bireylerin de toplum içinde kendilerine daha rahat yer bulmalarına katkı sunmayı hedefliyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçenin engelli vatandaşların ihtiyaçlarına öncelik veren engelli dostu bir kent haline gelmesi için ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Tekirdağ, Ergene, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 09:25

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti PIMCO'dan altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin: Ralli henüz sona ermedi F.Bahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Kruse'ye FIFA lisans çıkarmadı Hollanda ve Belçika'daki Koronavirüs vakaları kafalarda soru işaretleri yaratıyor Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı 1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi Eşeğe çarpmamak isteyen sürücü canından oluyordu Adrese cevap veremeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 futbolcunun satışına onay verdi Apartman bahçesindeki kazıda 8 bin 500 yıllık insan iskeleti bulundu İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı 6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı
Beşiktaş Başkanı Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Ozan Tufan'ı istedi Beşiktaş Başkanı Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Ozan Tufan'ı istedi         
12:39
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım         
12:33
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti         
12:19
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı         
12:07
Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı         
12:05
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak         
12:00
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Başakşehir'in yıldızı Visca ile buluştu Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Başakşehir'in yıldızı Visca ile buluştu         
11:55
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu         
11:15
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak         
11:13
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder         
11:13
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar         
11:11
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi         
10:58
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti         
10:41
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış 4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış         
10:21
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada         
10:06
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi         
10:02
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler         
09:19
Koronavirüse karşı en riskli grupta olan eczacılara uygulanan şiddet kameraya yansıdı Koronavirüse karşı en riskli grupta olan eczacılara uygulanan şiddet kameraya yansıdı         
08:54
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu         
08:40
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı         
08:23
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı         
08:21
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek         
07:03
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu         
05:55
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi         
23:24
Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şirin, yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şirin, yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı         
22:28
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı         
21:58
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı         
21:16
Balıkesir'de bir kişi, koyunlar yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdükten sonra intihar etti Balıkesir'de bir kişi, koyunlar yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdükten sonra intihar etti         
20:35
Sokakta yürürken kafasına tabela düşen şahıs hastanelik oldu Sokakta yürürken kafasına tabela düşen şahıs hastanelik oldu         
19:14
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi         
16:54
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2020 15:47:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei