Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 424 vatandaşa yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün, yaptığı açıklamada ağustos ayında 424 ihtiyaç sahibine 359 bin 031 lira yardımda bulunulduğunu belirtti.

Yardımların eğitim, aile, katılım payı ve muhtaç asker ailesi olarak verildiğini aktaran Sülün, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Zabıta Haftası

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Zabıta Haftası dolayısıyla personel ile bir araya geldi.

Zabıta Teşkilatı'nın 194. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle İnan, Zabıta Müdürü Kutsal Türkyılmaz ve personelini makamında ağırladı.

Zabıta teşkilatın köklü bir teşkilat olduğunu, çok önemli görevler yaptığını kaydeden İnan, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede tüm zabıtaların büyük bir özveriyle çalıştığını belirtti.