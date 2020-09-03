Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Saray ilçesinde devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi ekipleri tarafından Büyükyoncalı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde başlatılan, yağmur suyu kanalı, kaldırım ve yol çalışmalarını yerinde inceleyen Albayrak, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Albayrak, çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlayıp, yolu vatandaşların hizmetine sunacaklarını belirtti.

Albayrak'a Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş ve Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) Genel Müdürü İbrahim İçöz de eşlik etti.

- Rektör Şahin'e ziyaret

Tekirdağ İdare Mahkemesi Başkanı Ejder Görceğiz, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette rektör Şahin, nazik ziyaretinden dolayı Görceğiz'e teşekkür etti.

Namık Kemal Üniversitesinin bölgenin gelişimine katkı sağlayan öncü eğitim kurumlarından olabilmek için emin adımlarla ilerlediğini ve yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini ifade eden Görceğiz, Şahin'i tebrik etti.

-BESYO özel yetenek sınavı yarın yapılacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımı için düzenlenecek olan özel yetenek sınavına 2 bin 640 kişi başvuru yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 4-11 Eylül 2020 tarihlerinde pandemi kurallarına uygun olarak tasarlanmış stadyumda yapılacak olan yetenek sınavında 2 bin 640 adayın yarışacağı belirtildi.

Adaylar, parkuru en kısa zamanda tamamlayan ilk 120 öğrenci arasına girmek için ter dökecek.

Beden eğitimi ve spor eğitimi ile spor yöneticiliği bölümlerinin özel yetenek sınavı 30 metre sürat testi şeklinde tek aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümüne 55, Spor Yöneticiliği bölümüne ise 65 öğrenci olmak üzere toplam 120 öğrenci alınacak.