Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince beton yol serimi çalışmalarına başlandı.

Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Ergene Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince beton yol serimi çalışmalarına başlandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, çalışmaları yerinde inceledi.

Yüksel, yaptığı açıklamada, toplam bin 300 kilometre yol uzunluğu bulunan Sağlık Mahallesi 1. Sokak, Cem Sultan Sokak bağlantı noktasına Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından bin 700 metreküp silindirle sıkılaştırılmış beton serileceğini söyledi.

İşçiliği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada 15 santimetre sıkılaştırılmış beton uygulamasının yapılacağını kaydeden Yüksel, Ergene'de yol yapım çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ettiklerini kaydetti.

Marmaraereğlisi'nde zabıta denetimleri

Marmaraereğlisi Zabıta Müdürlüğü ekipleri koronavirüs denetimlerini sürdürüyor.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, tedbiri elden bırakmadıklarını söyledi.

Koronavirüs denetimlerini, vatandaşların toplu kullanım alanları, pazar yerleri, lokanta, kafe, çay ocakları gibi tüm yaşam alanlarını kapsayacak şekilde yaptıklarını belirten Ata, denetimlerde iş yerlerinde hijyen ve kapalı alanlarda, maske takılıp takılmadığı kontrolü yapılırken vatandaşlara da sık sık sosyal mesafenin korunması yönünde uyarılarda bulunulduğunu kaydetti.

Ergene'de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

Ergene Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde yıpranan galvanizli evsel atık konteynerlerini atölyede onarıyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, insanı merkeze alan bir anlayışla hareket ettiklerini, belediye bütçesinde tasarruf oluşturma adına da çalışmalar yaptıklarını söyledi.

İlçedeki çöp konteynerlerinin Fen İşleri Müdürlüğüne ait atölyelerde yenilendiğini belirten Yüksel, şunları kaydetti:

"Çöp toplamada kullanılan ve hava koşulları nedeniyle yıpranan galvanizli evsel atık toplama konteynerlerini yeniliyoruz ve sayılarını artırıyoruz. Dezenfekte edilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temizlik imandan gelir anlayışıyla hareket ederek Ergene'nin her köşesini temizliyoruz. Ekiplerimiz çöp konteynerlerini düzenli olarak temizleyerek vatandaşların hizmetine sunuyor. Böylelikle çevrede oluşabilecek olumsuz kokuların ve görüntü kirliliğinin de önüne geçmeye çalışıyoruz."

Kadir Albayrak, Rasim Yüksel, Tekirdağ, Ergene, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 16:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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