Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorlu Belediyesi aralık ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında, belediyenin düğün salonunda Kovid-19 tedbirleri alınarak düzenlenen toplantıda, zabıta personeline 2021 yılında ödenecek fazla çalışma ücretinin belirlenmesi konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda, geçici işçi çalıştırılabilmesi için vize alınması konusu görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, norm kadronun düzenlenmesi konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edilirken, birimler arası ödenek aktarması konusu da kararlaştırıldı.

Belediye Başkanı Yüksel'den "Çiçekler Tablete Dönüşsün Öğrencilerin Yüzü Gülsün" mesajı

Koronavirüs nedeniyle 45 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşan ve istirahatine raporlu olarak evinde devam eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, kendisine geçmiş olsun çiçeği gönderen dostlarına ve sevenlerine çiçek yerine tablet bilgisayar göndererek, bir öğrencinin eğitimine katkıda bulunmalarını istedi.

Yüksel, şöyle konuştu:

"Yaşadığım bu zorlu sürecin ardından Allah'ın izniyle yeniden sağlığıma kavuşmam nedeniyle çiçek gönderen geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Şimdi sevgi kenti Ergene'mizde birlikte yaşadığımız hayırseverlerden çiçek yerine ihtiyaç sahibi bir öğrencinin daha yüzünü güldürebilmek, uzaktan erişim olan derslere ulaşarak eğitimine katkı sunmak için çiçek yerine öğrencilere ulaştırılmak üzere tablet göndermelerini rica ediyorum. Gönderilecek tablet bilgisayarlar hayırseverlerimizin adıyla ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştırılacak. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamak adına yapılan bu çağrıya duyarlılık gösterileceğini umuyorum.

Çorlu'da çöp konteynerleri yer altına giriyor

Çorlu Belediyesi, kentte çevre ve halk sağlığını koruyabilmek, kentin daha çağdaş ve estetik bir görünüme kavuşmasını sağlayabilmek için yürüttüğü çalışmalar kapsamında yer altı çöp konteynerlerinin sayılarını artırıyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin, yaptığı açıklamada, Çorlu'nun 5 farklı noktaya hidrolik sistem ile çalışan 2 bin 200 litre kapasiteli yer altı çöp konteyneri konuşlandırdığını söyledi.

Önceliklerinin güzel ve temiz bir Çorlu olduğunu ve bu bölgeyi daha çağdaş bir kent haline getirmek için çalıştıklarını ifade eden Çetin, bu amaçla kentin estetiği ile halkın sağlığına yönelik çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Bunlardan birinin de çöp konteynerlerini mümkün olduğunca temiz tutabilmek olduğunu belirten Çetin, "Çöplerin sağlıklı bir şekilde toplanabilmesi ve Çorlu'muzun daha estetik bir kent haline gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha önce şehrimizde farklı noktalarda yer altı çöp konteyneri uygulamasını hayata geçirmiştik. Son olarak Çobançeşme ve Havuzlar Mahalle Muhtarlıklarımız ile tarihi belediye binamızın karşısında yer alan eski kaymakamlık bahçesinde ve Muhittin Mahalle Muhtarlığımızın önünde iki yer altı çöp konteyneri konuşlandırıldı."