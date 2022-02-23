Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından afet farkındalık eğitimleri düzenlenmeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının 2022 yılını "Afet Tatbikat Yılı" ilan etmesi sebebiyle belediye tarafından Şarköy ilçesinde afet farkındalık eğitimleri kapsamında 5 günde 5 farklı okulda afet farkındalık eğitimlerini hayata geçirildi.

Tekirdağ AFAD ve Şarköy Arama Kurtarma Derneği (ŞAKUD) işbirliği ile gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere olası bir afet öncesinde ve sonrasında neler yapılması gerektiği hakkında eğitimler veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, belediyenin depreme hazırlık çalışmalarının titizlikle sürdüğünü ifade ederek, "Yapılan tüm hazırlıklar ile olası bir deprem sonrasında can ve mal kaybını en düşük seviyeye indirmeyi hedefliyoruz. Tekirdağ deprem bölgesinde yer alıyor. Bu nedenle hem olası bir deprem anında yapılacaklar, hem öncesinde alınacak önlemler hem de afet sonrasında yapılacaklar ile ilgili çok önemli çalışmaları hayata geçirdik. 5 gün sürecek olan eğitimlerde toplamda 3 bin öğrenci ve vatandaşa eğitim verilmesi planlanıyor." ifadelerini kullandı.

- Saray ilçesine "Mobil Atık Getirme Merkezi" yerleştirildi

Saray Belediyesi, sıfır atık çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği "Mobil Atık Getirme Merkezi" Kemalpaşa Mahallesi'ne yerleştirdi.

Evlerinde kağıt, metal, plastik, cam, elektronik ve pil atıklarını ayrıştıran vatandaşlar, mobil atık getirme atık merkezine atıklarını bırakabilecek.

Sıfır atık yönetimi doğrultusunda belediye mobil atık getirme merkezlerinin sayısını artırmayı hedefliyor.

Saray Belediyesi Çevre Mühendisi Şebnem Ürkmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının ilçe sınırlarındaki merkez mahallelere ve kırsal mahallere mobil atık getirme merkezinin yerleştirilmesi olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın kolaylıkla atıklarını getirebileceği atık noktaları oluşturmak istiyoruz. Mobil atık getirme merkezine geri dönüştürülebilir ambalaj atıkları, elektronik atıklar ve atık piller getirilebilir. Özellikle vatandaşlarımızdan bunları evsel atıklarından ayrı biriktirerek, geçici depolama alanlarına getirmelerini rica ediyoruz. Bizler aracılığıyla da geri dönüşüme katkı sağlayacaklar." ifadelerini kullandı.

-Yüksel belediye fidanlığındaki çalışmaları inceledi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler bünyesinde oluşturulan belediye fidanlığında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Süleymanpaşa Belediyesinin çevre düzenlemelerinde kullanılacak olan fidan, süs çiçeği gibi materyalleri kendi bünyesi içinde üretebilmesi amacıyla kurulan fidanlık ve serada çalışmalar devam ediyor.

Yüksel, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak, budama ve aşılama çalışmalarına katıldı.

Yüksel, fidanlık ve seranın tam kapasiteyle çalıştırılmasıyla belediyenin tüm ihtiyacını karşılamayı planladıklarını belirtti.