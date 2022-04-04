Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Ergene Belediyesi fidan dikim etkinliği düzenledi.

Otizm Haftası nedeniyle Ergene Belediyesi İnönü Parkında düzenlenen etkinlikte, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerindeki özel öğrenciler, Başkan Rasim Yüksel ile birlikte fidan dikti.

Yüksel, tören sonunda yaptığı açıklamada, bu etkinliği otizme dikkat çekmek için gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özel çocuklarla keyifli vakit geçirdiklerini ifade eden Yüksel, "Otizmli çocuklarımızın daha iyi şartlara kavuşabilmesi için Ergene Belediyesi olarak her zaman onların yanında olduk olmaya da devam ediyoruz. Onların sosyal hayatta yer alabilmeleri için sadece otizm günü ve haftasında değil, yılın genelinde onlarla bir arada oluyor, keyifli zamanlar geçiriyoruz. Bugün de Ergene Belediyesi İnönü Parkımızda çocuklarımız gülsün diye gül fidanı dikim etkinliği gerçekleştirdik" dedi.

Ergene'de resim sergisi açıldı

Ergene'de Gazeteci Ressam Nazmi Metin'in portre ve manzara çalışmalarından oluşan yağlı boya resim sergisi açıldı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Kültür Merkezi'nde açılan sergide, resmin ve sanatın insan hayatındaki önemine değindi.

Belediye olarak sanata büyük önem verdiklerini ifade eden Yüksel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ergene Belediyesi olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Bugünde gazeteci ressam Nazmi Metin'in resim sergisine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sanatçımıza bu güzel ve kıymetli eserleri için teşekkür ediyorum. Ergene Belediyesi Kültür Merkezimizde herkese kapımız açık, değerli sanatçılarımız kıymetli eserlerini sergi salonumuzda sergileyebilirler."

Yüksel konuşmasının ardından, ressam Nazmi Metin ile birlikte sergiyi gezerek eserler hakkında tek tek bilgiler aldı.

Sergi, 7 Nisan Perşembe Günü'ne kadar açık kalacak.