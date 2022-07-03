Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediyesince ücretsiz düzenlenen ebru sanatı kursu ilgi görüyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Ergene Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam eden kurslarda çocukların bu sanatı hem öğrendiğini, hem eğlendiğini söyledi.

Resim, İngilizce, satranç, futbol ve fotoğrafçılık kurslarının yanı sıra ebru sanatı kursunun da yoğun ilgiyle karşılandığını ifade eden Yüksel, 10-14 yaş grubu öğrencilerin yer aldığı ebru sanatı kursunda küçüklerin hayal güçlerini geliştirdiğini kaydetti.

Yüksel, öğrencilerin kurs öğretmenleri ile ebru yapmanın heyecanını yaşadığını belirterek, "Uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen ücretsiz ebru sanatı kursumuz ilçemizdeki yetişkinler ve çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu ilgi bizleri çok mutlu ediyor." dedi.

"Bağış için hayvanları kesmeden getirin" uyarısı

Çorlu Belediyesi Aşevi yetkilileri, aşevine yapılan kurban bağışları hakkında vatandaşları uyardı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çorlu Belediyesi Aşevi'ne adak ve kurban bağışında bulunmak isteyen iyiliksever vatandaşların bağışlarının aşa dönüşerek ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasına ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bağışı yapacak kişinin, küpeli hayvanı kesim işlemi gerçekleşmemiş şekilde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mezbahası'na teslim etmesi gerekiyor. Vatandaşın mezbahaya hayvanı teslim etmesi ile yapacağı işlem de sona ermiş oluyor. Teslim alınan hayvan, burada kontrolden geçirildikten sonra kesim işlemi gerçekleştiriliyor. Vatandaşların dışarıda kestirip getirdiği adak ve kurbanlar belediye yetkililerince sağlık kontrolleri yapılamadığı için ne yazık ki kabul edilemiyor."

-Çorlu'da alt yapı çalışmaları sürüyor

Çorlu Belediyesi ilçe genelinde asfalt, yol, kilit taşı ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte 15 mahalle, 65 cadde ve sokakta eş zamanlı çalışmalar yaptığını söyledi.

Ekiplerin, asfalt yenileme, bakım ve serim çalışmaları kapsamında 15 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdiğini ifade eden Sarıkurt, sezon boyunca ihtiyaç duyulan alanlarda yapılacak çalışmalar neticesinde 60 bin ton asfalt serimi gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Sarıkurt, "30 bin metrekare kilit taşı ve kaldırım çalışması da tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Fen İşleri ekipleri yıl içinde toplamda 200 bin metrekare kilit taşı ve kaldırım çalışması yapmayı planlıyor. Öte yandan kent genelinde yapım çalışmaları devam eden bisiklet yollarında da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

-Ergene'de Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor

Ergene ilçesinde Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar devam ediyor.

Belediye Başkanvekili Ali Cengiz Yürük ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cebeci, Kurban Bayramı öncesinde son hazırlıkların yapıldığı Sağlık Mahallesi'ndeki kurban satış ve kesim alanındaki çalışmaları inceledi.

Sağlık Mahallesi'nde bu yıl yeni oluşturulan kurban satış ve kesim alanını inceleyen Yürük, çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Yürük, vatandaşların dini vecibelerini yerine getirmeleri için Ergene Belediyesi olarak tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, "Hemşehrilerimizin kurbanlarını sorunsuz kesmeleri ve mağduriyet yaşamamaları için her türlü önlemi aldık. Vatandaşlarımızdan isteğimiz ve beklentimiz belirlenen kurban kesim alanlarına ve belirlenen kurallara uymalarıdır. Sokak aralarında ya da gelişi güzel yerlerde kurban kesmek hem görüntü kirliliğine hem de hijyen ve sağlık sorunlarına neden olabilir." dedi.