Tekirdağ'dan kısa kısa

12 yaş çocuklara yönelik olarak satranç ve çocuk resim kursları düzenlendi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kültür Merkezi'nde çocuklara yönelik eğitim öğretim döneminde düzenlenen satranç ve çocuk resim kurslarına yoğun ilgi olduğunu belirtti.

Uzman öğreticiler tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde çocuk resim kursuna 179, satranç kursuna da 162 olmak üzere toplamda 341 öğrenci katıldığını ifade eden Başkan Yüksel, bu kursların son derece faydalı olduğunu vurguladı.

Hem yaz döneminde hem de yeni eğitim öğretim döneminde çeşitli alanlarda kursların devam edeceğini aktaran Yüksel, "Çocuklara yönelik olarak ücretsiz gerçekleştirilen satranç kurslarında, satranç sporuna gönül vermiş genç yeteneklerin katılımıyla eğitimler düzenlendi. Bu eğitimlerde satranç kursunun yanı sıra çocuklara yönelik olarak resim kursu da düzenlendi. Çocukların yeteneklerinin küçük yaşta keşfedilmesinin daha doğru olacağına inanıyoruz. Eğitimlerde alanında uzman eğitmenlerimiz çocuklarımıza çeşitli boyalarla farklı tekniklerle resim çizmeyi öğretiyorlar." ifadelerini kullandı.

Toplu Sünnet Şöleni kayıtları başlıyor

Marmaraereğlisi Belediyesi'nin düzenleyeceği Toplu Sünnet Şöleni kayıtları başlıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 25 Temmuz pazartesi günü başlayan kayıtlar 29 Temmuz Cuma günü sona erecek. Yapılan değerlendirme sonucu belirlenen çocuklar ücretsiz olarak sünnet yaptıracak.

Marmaraereğlisi sınırları içerisinde ikamet eden, 6-12 yaş aralığında bulunan çocuklarını sünnet ettirmek isteyen vatandaşlar belirlenen tarihler arasında ikametgah belgesi, velinin sigorta durumunu bildirir belge, çocuğun ve velinin kimlik fotokopisi ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne müracaat ederek başvurularını yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hikmet Ata, sünnet şöleni ile çocuklara güzel bir hatıra bırakmak istediklerini belirtti.

Bu yıl ilkini düzenleyecekleri sünnet şöleni etkinliğini geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını aktaran Ata, "Bugüne kadar çocuklarını sünnet ettirme imkanı ve zamanı bulamamış ailelerimize yardımcı olmak hedefindeyiz. Ücretsiz Toplu Sünnet Şöleni'ne katılmak isteyen ailelerin başvurularını almaya başladık. Çeşitli eğlencelerin yapılacağı ve hediyelerin olacağı şölende, çocuklarımızın yanlarında olarak sevinçlerini paylaşacağız." ifadelerini kullandı.