Tekirdağ'dan tsunamiyi andıran görüntüler! Deniz ve kıyı şeridi birleşti - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra Tekirdağ'da da etkili olan fırtınayla birlikte deniz adeta şehre aktı. Süleymanpaşa ilçesinde tsunamiyi andıran görüntüler oluştu.

SAHİL SULAR ALTINDA KALDI

Lodos Tekirdağ'da sahil şeridini adeta yıktı geçti. Denizde oluşan dev dalgaların karaya dökülmesi ile Süleymanpaşa ilçesinde tsunamiyi andıran görüntüler oluştu. Marmara Denizi'nden kıyıya vuran dalgalarla birlikte sahil alan adeta sular altında kaldı.