Tekirdağ'dan tsunamiyi andıran görüntüler! Deniz ve kıyı şeridi birleşti - Son Dakika

Tekirdağ'dan tsunamiyi andıran görüntüler! Deniz ve kıyı şeridi birleşti
29.11.2021 17:27
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılardan sonra etkili olan fırtınayla birlikte Tekirdağ'da tsunamiyi andıran görüntüler kaydedildi. Deniz ve kıyı şeridi tamamen birbirine girdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra Tekirdağ'da da etkili olan fırtınayla birlikte deniz adeta şehre aktı. Süleymanpaşa ilçesinde tsunamiyi andıran görüntüler oluştu.
SAHİL SULAR ALTINDA KALDI
Lodos Tekirdağ'da sahil şeridini adeta yıktı geçti. Denizde oluşan dev dalgaların karaya dökülmesi ile Süleymanpaşa ilçesinde tsunamiyi andıran görüntüler oluştu. Marmara Denizi'nden kıyıya vuran dalgalarla birlikte sahil alan adeta sular altında kaldı.
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