Tekirdağ haberi! Tekirdağ'da 3 bin 687 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ haberi! Tekirdağ'da 3 bin 687 litre sahte içki ele geçirildi

05.10.2022 12:07
Tekirdağ haberi! Tekirdağ'da 3 bin 687 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ haberleri: TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ve Ergene ilçelerinde, jandarmanın düzenlediği operasyonlarda, 3 bin 687 litre sahte içki ve yapımında kullanılan düzenekler ele geçirildi; 3 şüpheli de gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ve Ergene ilçelerinde, jandarmanın düzenlediği operasyonlarda, 3 bin 687 litre sahte içki ve yapımında kullanılan düzenekler ele geçirildi; 3 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada M.V.'nin, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karaevli Mahallesi'ndeki evinde sahte içki üretildiği belirlendi. Evdeki aramada ekipler, sahte 3 bin litre şarap, 10 litre rakı ve rakı kaynatma sistemi ele geçirdi. Ev sahibi M.V., gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Ergene ilçesinde de sahte içki imal edildiği belirlenen adreste arama yaptı. Aramada 227 litre rakı, 450 litre şarap ve 2 damıtma düzeneği ele geçirildi, 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Her iki ilçede ele geçirilen toplam 3 bin 678 litre sahte içkiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


YORUMLAR
500
Sandıklı'da jandarma trafik ekipleri servis sürücülerine seminer verdi Sandıklı'da jandarma trafik ekipleri servis sürücülerine seminer verdi Şehit Erdi Demirer'in eşinden duygulandıran paylaşım Şehit Erdi Demirer'in eşinden duygulandıran paylaşım
Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ haberi! Tekirdağ'da 3 bin 687 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:54 Bakan Fatih Dönmez'den 'bor' açıklaması: Daha çok komplo teorilerine ve şehir efsanelerine konu oldu
11:53 1 milyon lira değerinde soğutucu çalan şüpheliler kaçmaya çalışırken yakayı ele verdi
11:45 4 ay önce ikinci bebeğini kucağına alan Sinem Kobal, son halini takipçileriyle paylaştı
11:40 Yoğun bakımda yatan yaşlı kadına işkence! Görüntülere tepki yağdı
11:20 İYİ Parti lideri Akşener'den Hazine ve Maliye Bakanı Nebati hakkında dikkat çeken sözler: Yeni öğrendiği tüm kelimeleri sıralıyor
11:04 Ukraynalı yetkililer harekete geçti! Rusya lideri Putin'in nükleer tehdidi sonrası halka potasyum iyot hapları dağıtılmaya başlandı
10:56 Bir polisimizin şehit olduğu saldırının faili yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
10:51 2023'ün ilk çeyreğinde yollarda olacak yerli otomobil TOGG, gerçek yol koşullarında test edildi
10:42 Eski nişanlısından Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisi hakkında dikkat çeken iddia: Bana borcunu ödemiyor
10:40 Güne yatay başlayan Dolar/TL, 18,58 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 12:14:42. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ haberi! Tekirdağ'da 3 bin 687 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement