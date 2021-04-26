TEKİRDAĞ'IN AK PARTİ'Lİ KAPAKLI İLE CHP'Lİ SARAY BELEDİYELERİ ARASINDA 'ÇÖP KONTEYNERİ' KRİZİ - 2 - Son Dakika

TEKİRDAĞ'IN AK PARTİ'Lİ KAPAKLI İLE CHP'Lİ SARAY BELEDİYELERİ ARASINDA 'ÇÖP KONTEYNERİ' KRİZİ - 2

26.04.2021 20:07

TEKİRDAĞ'ın komşu AK Parti'li Kapaklı ile CHP'li Saray belediyeleri arasında 'çöp konteyneri' krizi çıktı.

TEKİRDAĞ'ın komşu AK Parti'li Kapaklı ile CHP'li Saray belediyeleri arasında 'çöp konteyneri' krizi çıktı. Kapaklı sınırları içinde bulunan bir konteynerin Saray Belediyesi ekiplerince çöp kamyonuna konularak götürülmesinin güvenlik kameralarına yansıması iki belediyeyi karşı karşı getirdi. İki belediye başkanı da kenteynerin kendiyerine ait olduğunu savunurken, konunun büyütülmemesi gerektiğini ve ihtiyaçları olduğu takdirde birbirlerine konteyner verebileceklerini açıkladı. KONTEYNER ÇÖP KAMYONU İLE GÖTÜRÜLDÜ

Tekirdağ'ın komşu Kapaklı ile Saray ilçesi belediyeleri arasında 'çöp konteyneri' krizi yaşanıyor. İki ilçeye sınır Kapaklı'nın Karlı Mahallesi'ne konulan bir konteyner Saray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çöp aracına konularak götürüldü. Güvenlik kamerasına yanyısan görüntülerde üzerinde Saray Belediyesi yazan bir çöp kamyonundan inen görevli konteyniri aracın arkasına koyduktan sonra bölgeden ayrıldı. Konteynerin yerinde olmadığını gören mahalle muhtarı bölgedeki güvenlik kamerasında yaptığı incelemede Saray Belediyesi'ne ait çöp kamyonuna yüklenip götürüldüğünü görünce durumu Kapaklı Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Çetin'e görüntülerle birlikte iletti. Başkan Çetin, görüntüleri inceledikten sonra görevlilere konunun araştırılması için talimat verdiğini belirterek, "Açıkçası bu görüntülerin kamuoyunda çok yer almasını da arzulamıyorum. Birisi eğer ki yaptıysa bunu oradaki araç şoförü ile personel yapmıştır. Burada bir kurumu zedelemeye, Saray Belediyesi'ni zan altında bırakmaya gerek yok. Hele hele bir belediye başkanını bu anlamda suçlamaya gerek yok. Çok büyütülecek bir konu olarak da görmüyorum" dedi.

'BİZİM ÜRETTİĞİMİZ KONTEYNER'

Kendi sınırlarına ait bölgeden alınan konteynerin Kapaklı Belediyesine ait olduğu kaydeden Başkan Çetin, "Orası zaten bizim ilçe sınırlarımız içerisinde olan bir alan, ben çöp konteynerine de görsel olarak baktığımda bizim kendi ürettiğimiz çöp konteyneri olduğunu anlıyorum. Mesela bizim çöp konteynerimiz amatörce atölyelerimizde yaptığımız konteyner, anlaşılıyor. Ama olabilir, belki de Saray Belediyesi yazıyordur. O zaman onu sorgulamak lazım. Bu noktada Saray Belediyesi'ni suçlamak da istemiyorum. Oradaki çalışanın yaptığı bir terbiyesizlik diyebilirim. Adını da bulamıyorum, usulsüz bir şey" dedi.

'BELEDİYENİN İHTİYACI VARSA ONLARA DA KATKI VERİRİZ'

Saray Belediyesi'nin de konuyla ilgili inceleme yaptığı duyumunu aldığını söyleyen Başkan Mustafa Çetin, "Onlar da bu konu ile ilgili bir çalışma yürütüyorlarmış. Görüntüler belli zaten, aracın plakası belli. O arkadaşları çağırırsa belediye, zaten mutlaka doğru bilgiyi alır. Bizi ilgilendiren kısmı, biz kendi imkanlarımızla üretiyoruz bu konteynerleri, vatandaşımızın hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Saray Belediyesi'nin böyle bir ihtiyacı varsa biz onlara da katkı veririz. Saray Belediyesi'ni zedelememek lazım. Belediye Başkanına da bu anlamda çamur atmamak gerekiyor. Hiçbir belediye başkanı, 'git oradan bul da buraya çöp konteyneri getir' demez. Kamuoyunda yer alan AK Parti'li belediye, CHP'li belediye tartışmalarını da doğru bulmuyorum. Bunlar toplumu kutuplaştırmaktan başka bir işe yaramaz. Saray Belediyesi'nin ihtiyacı varsa elimizden geleni yaparız. Bir meclis kararı çıkartırız, onlara göndeririz. Bunlar belediyeler arasında yardımlaşılabilecek konular. Çok büyütülecek meseleler değil" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERKİŞ: BİZİM TALİMATIMIZ DEĞİL

Saray Belediye Başkanı CHP'li Özgen Erkiş, yaptıkları araştırmada olayın kamuoyuna yansıtıldığı gibi olmadığını söyledi. Belediye personelinin talimatları dışında bir hareket yaptığını belirten Erkiş, "Bizim şoförümüz, şu ana kadar kimden talimat aldığını bilmiyorum ama gidip orada bize ait olan, Saray Belediyesi'ne ait olan fotoğraflarla da belli-çöp konteynerini kamyonun arkasına takıp geri almış. Bizim talimatımız değil. Yoksa bizden yana helal olsun. Yüzlercesini verelim. Elbette ki Saray Belediyesi kalkıp da bir çöp konteynerinin peşinde koşmaz. Bunu bir onur meselesi mi yaptılar, gurur meselesi mi yaptılar, 'bizim çöp konteynerimiz burada ne arıyor' diye mi düşündüler bilmiyorum. Eğer böyle düşündülerse onları suçlayacak da değilim. Ama bizden talimat almadılar, şu anda konuyu araştırıyorum, başkanlık düzeyinde bir talimat yok" dedi.

'ÇÖP KONTEYNERİNİ TEKRAR ALIP DA SARAY'A KAZANDIRMIŞLAR'

Ekiplerinin aldığı konteynerin Saray Belediyesi'ne ait olduğunu savunan Başkan Erkiş, "O konteyner bizim bilgimizle oraya giden bir konteyner değildir. Logosu da üzerinde olan, ayan beyan bize ait olduğu belli olan bir konteyneri biraz ironik bir biçimde, komik bir biçimde, Mustafa Başkanın da benim de güleceğimiz bir biçimde, çok da olayı büyütmeden, bunların kendi inisiyatifiyle harekete geçerek yaptıklarını düşünüyorum. Almışlar, şu an kayıtlarda ortada. Derinlemesine araştırıyoruz ama olay bundan ibaret. Saray Belediyesi temizlik işleri, 'Bu konteyner burada ne arıyor' tadında harekete geçmişler, kendileri inisiyatif kullanmışlar ve çöp konteynerini tekrar alıp da Saray'a kazandırmışlar" dedi.

TEKİRDAĞ'IN AK PARTİ'Lİ KAPAKLI İLE CHP'Lİ SARAY BELEDİYELERİ ARASINDA 'ÇÖP KONTEYNERİ' KRİZİ - 2
TEKİRDAĞ'IN AK PARTİ'Lİ KAPAKLI İLE CHP'Lİ SARAY BELEDİYELERİ ARASINDA 'ÇÖP KONTEYNERİ' KRİZİ - 2
TEKİRDAĞ'IN AK PARTİ'Lİ KAPAKLI İLE CHP'Lİ SARAY BELEDİYELERİ ARASINDA 'ÇÖP KONTEYNERİ' KRİZİ - 2
TEKİRDAĞ'IN AK PARTİ'Lİ KAPAKLI İLE CHP'Lİ SARAY BELEDİYELERİ ARASINDA 'ÇÖP KONTEYNERİ' KRİZİ - 2
TEKİRDAĞ'IN AK PARTİ'Lİ KAPAKLI İLE CHP'Lİ SARAY BELEDİYELERİ ARASINDA 'ÇÖP KONTEYNERİ' KRİZİ - 2
TEKİRDAĞ'IN AK PARTİ'Lİ KAPAKLI İLE CHP'Lİ SARAY BELEDİYELERİ ARASINDA 'ÇÖP KONTEYNERİ' KRİZİ - 2
TEKİRDAĞ'IN AK PARTİ'Lİ KAPAKLI İLE CHP'Lİ SARAY BELEDİYELERİ ARASINDA 'ÇÖP KONTEYNERİ' KRİZİ - 2
TEKİRDAĞ'IN AK PARTİ'Lİ KAPAKLI İLE CHP'Lİ SARAY BELEDİYELERİ ARASINDA 'ÇÖP KONTEYNERİ' KRİZİ - 2
TEKİRDAĞ'IN AK PARTİ'Lİ KAPAKLI İLE CHP'Lİ SARAY BELEDİYELERİ ARASINDA 'ÇÖP KONTEYNERİ' KRİZİ - 2
TEKİRDAĞ'IN AK PARTİ'Lİ KAPAKLI İLE CHP'Lİ SARAY BELEDİYELERİ ARASINDA 'ÇÖP KONTEYNERİ' KRİZİ - 2
TEKİRDAĞ'IN AK PARTİ'Lİ KAPAKLI İLE CHP'Lİ SARAY BELEDİYELERİ ARASINDA 'ÇÖP KONTEYNERİ' KRİZİ - 2
TEKİRDAĞ'IN AK PARTİ'Lİ KAPAKLI İLE CHP'Lİ SARAY BELEDİYELERİ ARASINDA 'ÇÖP KONTEYNERİ' KRİZİ - 2
TEKİRDAĞ'IN AK PARTİ'Lİ KAPAKLI İLE CHP'Lİ SARAY BELEDİYELERİ ARASINDA 'ÇÖP KONTEYNERİ' KRİZİ - 2

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Kapaklı, Saray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ'IN AK PARTİ'Lİ KAPAKLI İLE CHP'Lİ SARAY BELEDİYELERİ ARASINDA 'ÇÖP KONTEYNERİ' KRİZİ - 2 - Son Dakika


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