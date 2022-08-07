Tekirdağ'da servis aracı devrildi 9 işçi yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da servis aracı devrildi 9 işçi yaralandı

07.08.2022 01:19
Tekirdağ'da servis aracı devrildi 9 işçi yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özhan Hayrullah (23) yönetimindeki 59 S 2655 plakalı servis aracı, Veliköy Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada 9 işçi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy ve Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Servisin, Çorlu'da bulunan bir geri dönüşüm firmasına işçi taşıdığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da servis aracı devrildi 9 işçi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da servis aracı devrildi 9 işçi yaralandı - Son Dakika
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