Tekirdağ'da binlerce ecza hap ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da binlerce ecza hap ele geçirildi

19.08.2022 08:47

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 bin 208 adet ecza hap ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 bin 208 adet ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesinde tespit edilen bir ikamette yapılan aramada, 12 bin 208 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda N.D. ve G.B. İsimli şahıslar yakalandı. Devam eden çalışmalarda olayın şüphelisi olduğu tespit edilen B.K. isimli şahıs yakalandı.

Yakalanan 3 şahsa uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak, şahıslar adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 kişiden N.D. adlı kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da binlerce ecza hap ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da binlerce ecza hap ele geçirildi - Son Dakika
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