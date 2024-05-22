Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesi Bıyıkali Köyü'nde 29 yaşındaki Ömer Ogün Örnek, köyün en genç muhtarı olarak seçildi - Son Dakika
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesi Bıyıkali Köyü'nde 29 yaşındaki Ömer Ogün Örnek, köyün en genç muhtarı olarak seçildi

Tekirdağ\'ın Süleymanpaşa İlçesi Bıyıkali Köyü\'nde 29 yaşındaki Ömer Ogün Örnek, köyün en genç muhtarı olarak seçildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesi Bıyıkali Köyü'nde 29 yaşındaki Ömer Ogün Örnek, köy muhtarlığı binasının tamir edilmesi ve çeşitli eksikliklerin giderilmesi gibi işlere öncelik vererek hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. Ayrıca, köydeki bozuk yolların düzeltilmesi, tarla yollarının tamir edilmesi ve meralarla ilgili konular üzerinde çalışmalar yürütmektedir. Örnek, köy halkının desteğiyle verdiği sözleri tutmak için çaba sarf etmektedir.

22.05.2024 14:54
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Ferhat Akgün/Tekirdağ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesi Bıyıkali Köyü'nde 29 yaşındaki Ömer Ogün Örnek, köyün en genç muhtarı olarak seçildi. Hızlı bir şekilde çalışmalara başlayan Örnek, köy halkına hizmet getirmek için çaba sarf ediyor.

Ömer Ogün Örnek, köy muhtarlığı binasının tamir edilmesi ve çeşitli eksikliklerin giderilmesi gibi işlere öncelik verdi. Düğün salonunda kapı eksikliği ve su deposunda eksiklikler tespit edildi ve Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yaparak bu sorunları çözdü.

Ayrıca, köydeki bozuk yolların düzeltilmesi, tarla yollarının tamir edilmesi ve meralarla ilgili konular üzerinde çalışmalar yürütüyor. Köyün düğün salonunu kapatma planları yaparken, futbol sahasını geliştirmek ve ek tesisler eklemek için projeler üzerinde çalışıyor. Örnek, daha önce bir yardımlaşma derneğinde başkanlık yaptığını ve büyüklerin desteğiyle ilerlemeye çalıştıklarını belirtiyor. Mahalle halkı, kadınlar, gençler ve yaşlılar için minnettarlığını dile getiriyor.

'VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTMAK İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ'

Ömer Ogün Örnek, "Benim adım Ömer Ogün Örnek ve ticaretle uğraşıyorum. Bıyıkali Mahallesi'nde doğdum ve şu anda 29 yaşındayım. Bu vesileyle Bıyıkali Mahallesi halkına teşekkür etmek istiyorum. Bize destek oldular ve bu göreve layık gördüler. Elimizden gelen hizmeti sunmak ve verdiğimiz sözleri tutmak için çaba sarf ediyoruz" dedi.

YENİ MUHTAR HİZEMETE HIZLI BAŞLADI

Örnek, "Şu anda muhtarlık binamızı tamir ettik. Bunun dışında eksikliklerimiz vardı. Düğün salonumuzda bir kapı eksikliği bulunuyordu, ancak yakın zamanda geleceğini öğrendik. Su deposunda da eksiklik vardı ve bugün Büyükşehir Belediyesi'yle bu konuyla ilgili bir çalışma yaptık. Giriş tabelalarımız vardı ve bazı girişlerde körel nokta aynalarımız eksikti. Bunları dün Büyükşehir Belediyesi'nden tamamladık. Kendilerine teşekkür ederiz.

Bunların dışında bozuk yollarımız ve tarla yollarımız var. Onları düzelteceğiz ve ilgili mercilere başvuracağız. Bazı yerlere büzler koymamız gerekiyor ve bunları yerine getireceğiz. Ayrıca meralarımızla ilgili bir komisyon kuruyoruz ve yakın zamanda bir seçim yapacağız. Seçimden sonra otlatma ve maliyet konularında çiftçilerimize ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza destek olacağız." dedi.

YAPACAKLARI ÇALIŞMALARI TEK TEK ANLATTI

Örnek, "Düğün salonumuzu kapatma planları yapıyoruz. Yarısını kapalı bir yapıya dönüştürmek ve yarısını da yarım metre yüksekliğinde bir duvarla kapatarak brandalı bir sistem kullanmayı düşünüyoruz. Çünkü köyümüzün kalabalık olması nedeniyle tamamen kapalı bir salonun tüm vatandaşları sığdıramayacağını düşünüyoruz. Ayrıca, aşağıda bir futbol sahamız bulunmaktadır. Bu sahayı daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Basketbol sahası, tenis sahası ve voleybol sahası gibi ek tesisler eklemeyi düşünüyoruz. Futbol sahasını da onarmayı düşünüyoruz ve kalıcı bir tribün eklemeyi planlıyoruz" dedi.

KENDİSİNİ 29 YAŞINDA MUHTAR SEÇEN KÖY HALKINA TEŞEKKÜR ETTİ

Örnek, "Daha önce üç yıl boyunca bir yardımlaşma derneğinde başkanlık yaptım. Büyüklerimiz bu süre boyunca bize destek oldular ve her zaman yanımızda oldular. Onların desteği bizi mutlu etti ve onlara minnettarız. Saygı ve sevgi çerçevesinde ilerlemeye çalışıyoruz. Büyüklerimizin bize olan desteği ve güveni bizi onurlandırdı. Mahalle halkımıza, kadınlarımıza, gençlerimize ve yaşlılarımıza teşekkür ediyoruz." diye sözlerini tamamladı.

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Son Dakika Yerel Haberler Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesi Bıyıkali Köyü'nde 29 yaşındaki Ömer Ogün Örnek, köyün en genç muhtarı olarak seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesi Bıyıkali Köyü'nde 29 yaşındaki Ömer Ogün Örnek, köyün en genç muhtarı olarak seçildi - Son Dakika
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