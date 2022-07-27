Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat ve KOM ekipleri ile Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı, Karaağaç Mahallesi'nde bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda H.G. yönetimindeki şüpheli bir araç durdurularak içinde arama yapıldı. Aramalarda 90 adet viski, 2 adet rakı ve 1 adet tekila olmak üzere toplam 93 adet kaçak içki ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Jandarma, Kapaklı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tekirdağ'da 93 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.