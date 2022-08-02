Tekirdağ'da binlerce arı diri diri yandı: 15 yıllık emek kül oldu - Son Dakika
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Tekirdağ'da binlerce arı diri diri yandı: 15 yıllık emek kül oldu

02.08.2022 01:15
Tekirdağ'da binlerce arı diri diri yandı: 15 yıllık emek kül oldu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anız yangınının sıçradığı onlarca arı kovanı, içindeki arılarla alev alev yandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anız yangınının sıçradığı onlarca arı kovanı, içindeki arılarla alev alev yandı. Arı yetiştiricisi Hüseyin Can'ın 15 yıllık emeği kül olurken, Can, anız yangınına sebep olanların bir an önce bulunmasını istedi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Hacievhat Mahallesi Görgen Bayırı mevkiinde henüz kimin tarafından çıkarıldığı belirlenemeyen anız yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek bölgede arıcılık yapan Hüseyin Can'a ait arı kovanlarına sıçradı.

Binlerce arı diri diri yandı

Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasında yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucu Hüseyin Can'a ait onlarca arı kovanı yanarken, kovanların içerisindeki binlerce arı da diri diri yanarak telef oldu.

İtfaiye ekiplerince hasar tespit çalışması yapılırken, 90 adet arı kovanından 50'si tamamen kül olurken, geri kalan 40 kovanda ise hasar oluştu.

Yangın bölgesine gelen jandarma ekipleri de yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlattı.

Arı üreticisi Hüseyin Can, yaklaşık 15 yıllık emeğinin kül olduğunu, bu yangını çıkaranlarının bir an önce bulunmasını istedi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Hüseyin Can, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da binlerce arı diri diri yandı: 15 yıllık emek kül oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da binlerce arı diri diri yandı: 15 yıllık emek kül oldu - Son Dakika
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