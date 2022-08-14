Tekirdağ'da hafif ticari araç su kanalına çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da hafif ticari araç su kanalına çarptı: 2 yaralı

14.08.2022 20:50
Tekirdağ'da hafif ticari araç su kanalına çarptı: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında su kanalına çarpan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında su kanalına çarpan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara-Tekirdağ karayolu üzeri birinci kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Keşan'dan Tekirdağ istikametine seyir halinde olan 59 AFF 293 plakalı araç sürücüsü Nurettin B., Malkara Sanayi Sitesi mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar oluşurken 2 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı Melek B. ve Fatemeh S.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
500
CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı Tekirdağ'da buluştu: Belediyelerimiz hizmetlerini aksatmadan sürdürüyor CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı Tekirdağ'da buluştu: Belediyelerimiz hizmetlerini aksatmadan sürdürüyor CHP'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI, TEKİRDAĞ'DA TOPLANDI CHP'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI, TEKİRDAĞ'DA TOPLANDI
Kaynak: İHA

Tekirdağ, Tragger, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da hafif ticari araç su kanalına çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıldönümüne dair paylaşım: Türkiye'ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız
19:39 Paris Saint-Germain'de "penaltı" krizi! Neymar'ın sosyal medyada beğendiği paylaşım Mbappe'nin hoşuna gitmeyecek
19:12 PİAR Araştırma'nın "En başarılı belediye başkanı kim?" anketinde CHP'li belediye zirvede çıktı
18:47 Hadise'nin eşinden "Başörtülü psikolog olmaz" diyen Prof. Üstün Dökmen'e sert sözler: Bir bitmediniz! Sizin düşünceleriniz de insan etiğine aykırı
18:39 Manchester City'nin yeni kaptanı Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan oldu
18:25 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, AK Parti hükümetini eleştirdi: Bunların metal yorgunluğu var, o yüzden artık dinlenmeleri gerek
18:28 Arnavutluk'ta Türk bayrağını sahil gözetleme kulesinden indirip denize atan şahıs gözaltında
18:20 West Ham United'ı 1-0 yenen Nottingham Forest, 21. yüzyıldaki ilk Premier Lig galibiyetini aldı
17:40 Kiracısının kalan eşyalarını terastan aşağı atan ev sahibi baba, 4 yaşındaki kızının ölümüne sebep oldu
17:39 ABD'de Kongre binasına saldırı girişiminde bulunan şahıs, barikatlara çarpmasının ardından intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 20:50:15. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da hafif ticari araç su kanalına çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement