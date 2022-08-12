Yeniçiftlik Mahallesi'nde bir kişinin sokakta tehlikeli otomobil kullandığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu aracın E.Y. idaresindeki 34 DZS 384 plakalı otomobil olduğunu tespit etti.

Candan Yüceer'den Marmaraereğlisi'ndeki Liman İçin Verilen 'Çed Olumlu' Kararına Tepki: 'Göz Göre Göre Koskoca Tarih Yok Edilecek'

Kaynak: AA

Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da dar sokakta tehlikeli araç kullanan sürücü güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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