Tekirdağ'da dar sokakta tehlikeli araç kullanan sürücü güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Tekirdağ'da dar sokakta tehlikeli araç kullanan sürücü güvenlik kamerasına yansıdı

12.08.2022 14:51
Tekirdağ'da dar sokakta tehlikeli araç kullanan sürücü güvenlik kamerasına yansıdı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde dar sokakta süratli araç kullanarak tehlike oluşturan sürücüye para cezası verildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde dar sokakta süratli araç kullanarak tehlike oluşturan sürücüye para cezası verildi.

Yeniçiftlik Mahallesi'nde bir kişinin sokakta tehlikeli otomobil kullandığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu aracın E.Y. idaresindeki 34 DZS 384 plakalı otomobil olduğunu tespit etti.

Ekipler tarafından ilçe merkezinde durdurulan sürücüye para cezası uygulandı. Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı da sürücü hakkında "kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan adli işlem başlattı.

Otomobilin dar sokaktan hızla geçtiği sırada çocukların kaçtığı anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da dar sokakta tehlikeli araç kullanan sürücü güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da dar sokakta tehlikeli araç kullanan sürücü güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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