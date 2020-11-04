Tekirdağ'ın tarihi yapıları restore ediliyor - Son Dakika

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde tarihi yapıları restore ederek geleceğe taşıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa, Çorlu ve Şarköy ilçelerinde bulunan tarihi yapılar Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü çalışmalarla restore ediliyor.

Belediyenin kent estetiğine ve kültürel mirasına yönelik çalışmaları kapsamında, Süleymanpaşa Büyük Meydan Projesi çerçevesinde Telekom binasının yıkım çalışmalarının tamamlanmasıyla ortaya çıkan tescilli tarihi depo binası ve Çorlu ilçesindeki Şeyhsinan Mahallesi'nde bulunan tescilli çeşmenin restorasyon işlemleri ile Ertuğrul Mahallesi'ndeki Sarıköşk adıyla bilinen tescilli yapının ikmal yapım işine başlandı.

Söz konusu restorasyon işlerinin yakın zamanda bitirilmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, bugüne kadar birçok kültürel yapıyı restore ederek hizmete sunduklarını belirtti.

Çalışmalarıyla kültürel varlıkları gelecek kuşaklara aktaracaklarını vurgulayan Albayrak, "Tekirdağ'ı tarihi mekanları ve kültürel varlıklarıyla anılan bir kent haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.