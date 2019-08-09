Son Dakika Haberleri: TEKİRDAĞ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÇARPIŞTIĞI OTOMOBİLİN TAVANINA DÜŞTÜ
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TEKİRDAĞ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÇARPIŞTIĞI OTOMOBİLİN TAVANINA DÜŞTÜ

40 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Samet Kayış(27), çarpıştığı otomobilin tavanına düştü.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Samet Kayış(27), çarpıştığı otomobilin tavanına düştü. Sağlık ekipleri yaralı Kayış'a ilk müdahalesi otomobilin tavanında yaparak, hastaneye götürdü. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri eski otogar mevkiinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinden yokuş aşağıya seyir halinde olan Samet Kayış yönetimindeki 59 LB 107 plakalı motosiklet ile Umut Kurt (31) yönetimindeki 34 NS 4864 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle havalanan motosiklet sürücüsü otomobilin üzerine düşerek, aracın tavanında kaldı. Çevrede bulunanlar
otomobilin tavanındaki yaralıya ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Samet Kayış, sağlık ekipleri gelene kadar otomobilin tavanında bekledi. Kayış, otomobilin üzerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Atatürk Bulvarı, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:34 Kaynak: DHA
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