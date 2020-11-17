Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü: "Ağır Kovid-19 hastalığı riskinin KOAH hastalarında 5 kat arttığı bildirilmiştir" - Son Dakika

Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü, "18 Kasım Dünya KOAH Günü" ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Türk Toraks Derneğince, dünyada KOAH bilincini artırmak üzere kurulan GOLD (Global Initiative of Obstructive Lung Disease) ve Dünya Sağlık Örgütü önderliğinde ortak GARD (Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases) Türkiye Projesi kapsamında Dünya KOAH Günü ile toplumda, sağlık çalışanlarında ve sağlık yöneticilerinde KOAH farkındalığı ile bilincin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

KOAH gelişimi için tüm dünyada en yaygın görülen risk faktörünün sigara, nargile, puro ve ısıtılmış tütün ürünleri ile çevresel tütün dumanına maruz kalmanın aktarıldığı açıklamada, akciğer gelişiminde yetersizlikle ilgili hastalıklar, odun, tezek ve benzeri yakıtlara bağlı ortaya çıkan iç ve dış ortam, hava kirliliği ile tozlu ve dumanlı iş yerlerinde çalışmanın KOAH için diğer risk faktörleri olduğu kaydedildi.

Açıklamada, KOAH'ta en sık görülen yakınmaların nefes darlığı, öksürük ve balgam çıkarma olduğu, hastalık tanısının basit ve ağrısız bir testle yapıldığı ve erken tanının hastalığa bağlı sakatlık ve ölüm oranlarını azaltacağı bildirildi.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının bildirilmesiyle kronik hastalığı olan hastaların ve sağlık merkezlerinin de etkilendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KOAH hastalarında Kovid-19 daha sık görülmemekle beraber ağır Kovid-19 hastalığı riskinin KOAH hastalarında 5 kat arttığı bildirilmiştir. KOAH hastaları da toplumun tüm bireyleri gibi Kovid-19'a karşı standart kişisel koruyucu önlemleri almalıdır. KOAH hastalarında temel hedef, hastalığın mevcut idame tedavisinde değişiklik yapmadan pandemi öncesinde kullanılan KOAH ilaçlarını aynı şekilde kullanmaya devam ederek stabil halde tutabilmektir. Oksijen ve ev solunum cihazı tedavilerine de aynı şekilde devam edilmelidir. KOAH atak ile ilişkili yakınmalar, Kovid-19 enfeksiyonunda da görülebilir ve bu nedenle doğru tanı gereklidir."