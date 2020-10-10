Tekirdağ Valiliğinden yüksekten düşen Atasever'in sağlık durumuyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Tekirdağ Valiliğinden yüksekten düşen Atasever'in sağlık durumuyla ilgili açıklama Açıklaması

10.10.2020 14:13
Tekirdağ Valiliğinden yüksekten düşen Atasever'in sağlık durumuyla ilgili açıklama Açıklaması, System.String[]

Tekirdağ'da yüksekten düşme sonucu yaralanan Ömer Akif Atasever'in sağlık durumunun yetkililer tarafından takip edildiği bildirildi.

Tekirdağ'da yüksekten düşme sonucu yaralanan Ömer Akif Atasever'in sağlık durumunun yetkililer tarafından takip edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Atasever'in tedavi süreci ve sağlık durumunun takibi ile ilgili bazı basın yayın organlarında çıkan yanlış haberlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, olay günü Çerkezköy Devlet Hastanesine getirilen Atasever ile ilgili gerekli tetkikler yapıldıktan sonra uzmanlar tarafından muayenesi gerçekleştirilerek tedavi sürecine başlandığı belirtildi.

Atasever'in sağlık durumunun ileri tedavi için başka bir hastaneye sevk edilmesine engel teşkil ettiği aktarılan açıklamada, yaralının durumu stabil hale gelene kadar tedavi ve kontrollerine babasının sevk ısrarına rağmen hastanede devam edildiği kaydedildi.

Sağlık durumu elverişli hale gelen Atasever'in Çerkezköy Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma Vakfınca sevk için ısrar edilen İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine 112 Acil Servis ekiplerince gönderildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Konuyla ilgili hastamız her aşamada valiliğimiz, ilçe kaymakamımız ve doktorlarımız tarafından takip edilmiş ve kendisi için en uygun olan hareket tarzı seçilmiştir. Hasta çocuğumuzun sevk edildiği İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile iletişim halinde bulunmaya ve çocuğumuzun tedavi süreci ile ilgilenmeye devam etmekteyiz. Tedavi süreci ile ilgili olarak çocuğumuzun ailesine her türlü destekte bulunulmuş olup desteklerimiz devam edecektir. Hasta çocuğumuza acil şifalar diliyoruz."

Çerkezköy, Tekirdağ, İstanbul, Han, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ Valiliğinden yüksekten düşen Atasever'in sağlık durumuyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

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